Новый речной прогулочный маршрут «Лужники» начал работу в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В городе появился новый прогулочный маршрут по Москва-реке «Лужники». Пассажиры смогут увидеть парк «Зарядье», стадион «Лужники» и Нескучный сад. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С появлением онлайн-сервиса для судовладельцев город сам разрабатывает маршруты, а также следит за порядком на реке. Мы хотим, чтобы экскурсионные прогулки запоминались, поэтому с борта теплоходов можно увидеть главные достопримечательности Москвы, среди которых Кремль, храм Христа Спасителя, памятник Петру Первому и многие другие, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что с введением онлайн-сервиса для судовладельцев речные суда начали ходить точно по расписанию. Кроме того, нововведение позволило расширить число маршрутов. Так, в городе начали работу девять речных экскурсионных программ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве в этом году обновили работу речного транспорта за счет внедрения ИТ-технологий. Так, для судовладельцев организовали единую электронную систему, свою работу также начали водный и береговые патрули.