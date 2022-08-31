Столичные поликлиники оснастили цифровыми электрокардиографами с искусственным интеллектом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Все московские поликлиники для взрослых оснастили цифровыми электрокардиографами, всего закупили почти тысячу новых аппаратов. Об этом в среду, 31 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Все новые цифровые устройства будут подключены к единой цифровой платформе здравоохранения и позволят передавать результаты ЭКГ напрямую в систему, где умные алгоритмы будут проводить расшифровку полученных данных и формировать заключение. Врач может согласиться с ним или скорректировать, — рассказала заммэра.

По ее словам, подобные технологии позволяют медработникам оперативно получать и саму записанную цифровую электрокардиограмму, и результат ее автоматической расшифровки. Кроме этого, к результатам получают доступ и сами пациенты, так как вся информация после исследования сохраняется в электронной медицинской карте. Благодаря этому горожане смогут получить второе мнение при необходимости.

Анастасия Ракова отметила, что инновация не заменяет врачей, но помогает им более быстро и точно расшифровывать результат, а пациентам оперативнее получать заключение.

Расшифровка электрокардиограмм при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) возможна благодаря интеграции электрокардиографов в единую медицинскую информационно-аналитическую систему. В перспективе ИИ будут применять для расшифровки результатов суточного мониторирования сердца, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в этом сезоне 300 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва».