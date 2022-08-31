Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые бренды компьютеров и ноутбуков появятся в России

Анастасия Колоскова
Общество
Новые бренды компьютеров и ноутбуков появятся в России
Фото: Pexels

На российском розничном рынке в ближайшее время появятся игровые персональные компьютеры и ноутбуки от китайского производителя Machenike. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным газеты, поставлять в страну эту технику будут крупные дистрибуторы «Марвел-Дистрибуция», «Треолан» и OCS.

Утверждается, что в «Марвел-Дистрибуции» уже подтвердили планирование поставок игровых ПК, ноутбуков, мониторов и периферии данного брэнда.

Machenike считается перспективным производителем, в Китае на его долю приходится около 20 процентов рынка игровых устройств. Владельцем бренда является концерн Haier, который импортирует в Россию бытовую технику и электронику.

В июне представительство Haier в РФ анонсировало строительство завода по производству холодильников и морозильников в Набережных Челнах.

Также летом на российский рынок пришел еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, который также принадлежит Haier, передает издание.

29 августа швейцарская компания Logitech объявила о своем уходе с российского рынка. Производитель выразил надежду, что в ближайшее время все же вернется в Россию. Представитель пресс-службы компании Бен Старки объяснил, что уход связан с нестабильной ситуацией в мире.

ноутбуки Китай Компьютеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте