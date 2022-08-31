Новые бренды компьютеров и ноутбуков появятся в России

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На российском розничном рынке в ближайшее время появятся игровые персональные компьютеры и ноутбуки от китайского производителя Machenike. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным газеты, поставлять в страну эту технику будут крупные дистрибуторы «Марвел-Дистрибуция», «Треолан» и OCS.

Утверждается, что в «Марвел-Дистрибуции» уже подтвердили планирование поставок игровых ПК, ноутбуков, мониторов и периферии данного брэнда.

Machenike считается перспективным производителем, в Китае на его долю приходится около 20 процентов рынка игровых устройств. Владельцем бренда является концерн Haier, который импортирует в Россию бытовую технику и электронику.

В июне представительство Haier в РФ анонсировало строительство завода по производству холодильников и морозильников в Набережных Челнах.

Также летом на российский рынок пришел еще один китайский производитель игровых ноутбуков Thunderobot, который также принадлежит Haier, передает издание.

29 августа швейцарская компания Logitech объявила о своем уходе с российского рынка. Производитель выразил надежду, что в ближайшее время все же вернется в Россию. Представитель пресс-службы компании Бен Старки объяснил, что уход связан с нестабильной ситуацией в мире.