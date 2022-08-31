Праздничная программа мероприятий ко Дню знаний пройдет на ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В честь Дня знаний на ВДНХ состоится праздничная программа мероприятий, где москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 31 августа.

Так, 1 сентября в центре «Космонавтика и авиация» состоятся обзорные экскурсии по экспозиции. Школьники увидят подлинный спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз ТМА-10М», научно-исследовательскую орбитальную станцую «Мир» и так далее.

Кроме того, в мультимедийном центре «Союзмультпарк» откроется «Школа оригинальных занятий». Проект представит собой школу, где праздник возглавит старуха Шапокляк, урок химии проведет Снежная королева, а спортивные нормативы примет Принцесса.

В рамках интерактивной экскурсии-квеста «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима», которая пройдет в музее славянской письменности «Слово», юные москвичи станут учениками создателей старославянской азбуки. Они отправятся в путешествие по русским городам, где узнают об истории письменности, тайнописи, старинных шифров и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что проезд на Московской канатной дороге в День знаний будет бесплатным для первоклассников и их родителей. Акция стартует 1 сентября в 13:00.