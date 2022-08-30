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Первоклассники смогут бесплатно проехать на канатной дороге в Москве 1 сентября

Елена Самойлова
Город
Первоклассники смогут бесплатно проехать на канатной дороге в Москве 1 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Проезд на Московской канатной дороге в День знаний будет бесплатным для первоклассников и их родителей. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

— Ставшая традицией интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу, ведь ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, пролетая над Москвой-рекой, — говорится в сообщении.

Акция стартует 1 сентября в 13:00, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в предстоящем учебном году в столичные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. По его словам, за последние годы в системе столичного образования наблюдается значительный прирост учащихся.

В пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве.

Почти 5 тысяч образовательных учреждений в столице начнут учебный год с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Как отмечается, все они оборудованы кнопками тревожной сигнализации.

Канатные дороги Москва 1 сентября
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