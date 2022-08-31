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Фотовыставка о достижениях столичных школьников пройдет на улицах Москвы

Анастасия Колоскова
Город
Фотовыставка о достижениях столичных школьников пройдет на улицах Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

В день знаний, 1 сентября, на двух столичных бульварах откроется фотовыставка о достижениях московских школьников. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки.

— 1 сентября на Чистопрудном и Гоголевском бульварах откроется фотовыставка «Московская школа: успех начинается здесь!», посвященная достижениям столичных школьников. Фотопроект приурочен ко Дню знаний и началу нового учебного года, — говорится в сообщении.

Уличную экспозицию можно будет увидеть до середины сентября. Ее онлайн-версию разместят на сайте «Школа.Москва».

По данным департамента, в этом учебном году в Москве за парту сядут более миллиона ребят, из них 119 тысяч пойдут в первый класс. Обучать школьников будут более 65 тысяч педагогов.

В пресс-службе добавили, что столичные школы предоставляют детям большие возможности для развития способностей и талантов, позволяют выбрать профильное и предпрофессиональное направление и принять участия в олимпиадах разного уровня.

Так, в этом году 248 московских учеников стали победителями и 1 069 — призерами Всероссийской олимпиады школьников. А 39 москвичей награды международных олимпиад, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в честь Дня знаний на ВДНХ состоится праздничная программа мероприятий, где москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое.

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