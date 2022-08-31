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Андрей Бочкарев: Спорткомплекс для Училища олимпийского резерва введен в эксплуатацию в Восточном Измайлове

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Спорткомплекс для Училища олимпийского резерва введен в эксплуатацию в Восточном Измайлове
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Измайловский бульвар Карта всех событий

Спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики для занятий учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва (МССУОР) № 1 сдан в эксплуатацию в районе Восточное Измайлово (ВАО). Об этом в среду, 31 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Спортивное учреждение возведено на месте старого гимнастического зала. Теперь молодые спортсмены получат в три раза больше площадей для тренировок и современное оборудование, — рассказал он.

Трехэтажное здание общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров появилось по адресу Измайловский бульвар, владение 75/17. Его построили за счет городского бюджета.

По словам Бочкарева, комплекс поделен на пять зон. В нем оборудованы зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, зал хореографии, тренажерный зал, два бассейна, а также сауна, массажные и медицинские кабинеты.

Он отметил, что с другими учебными корпусами училища спорткомплекс соединяют две стеклянные переходные галереи. На прилегающей территории установили террасы и спортивную площадку, добавил глава Строительного комплекса.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что застройщик получил необходимые документы для эксплуатации объекта.

— Комплекс возведен с учетом всех современных требований, предъявляемых к залам для профессиональных тренировок, — заключил он.

Накануне сообщилось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят на Остафьевской улице в столичном районе Южное Бутово.

Спорт Строительство Андрей Бочкарев Район Восточное Измайлово
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