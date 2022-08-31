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Анастасия Ракова поздравила столичных ветеринаров с профессиональным праздником

Анастасия Колоскова
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Анастасия Ракова поздравила столичных ветеринаров с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила столичных ветеринаров с профессиональным праздником:

— Когда говорят о здоровье в масштабах города, представляют больницы и поликлиники, врачей, которые лечат людей. Но за здоровье города отвечают и ветеринарные врачи — около 900 городских ветеринарных специалистов.

В Москве работает 26 городских ветеринарных клиник. КТ, рентген-диагностика, УЗИ — столичных питомцев обследуют на высоком уровне. Только в этом году наши ветеринарные лечебницы приняли более 260 тысяч питомцев, а хирурги провели свыше 11 тысяч операций.

Ветеринарные работники Москвы делают все, чтобы окружить владельцев домашних животных и самих питомцев качественным сервисом. Сегодня для питомцев есть своя скорая помощь — 11 спецавтомобилей с современным оборудованием, где прямо во время выезда можно оказать домашнему животному первую помощь и провести несложные хирургические манипуляции. В марте этого года появился круглосуточный контакт-центр, где по единому телефону можно проконсультироваться с экспертом и записаться на прием. Работают цифровые сервисы: онлайн-запись в госветклинику, напоминание о плановой вакцинации, сервис пропавших и найденных животных.

Но работа ветеринарных специалистов Москвы на этом не заканчивается. В передвижных и стационарных лабораториях ветсанэксперты проверяют продукцию на московских ярмарках и рынках на безопасность.

Город благодарен вам за ваши компетентность и энтузиазм, с которыми вы неизменно подходите к своей работе. Ваш вклад в благополучие города бесценен.

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