Врач пояснил, можно ли одновременно вакцинироваться от гриппа и коронавируса

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Согласно исследованиям, при одновременном применении вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции не наблюдается снижение эффективности препаратов. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина», кандидат медицинских наук Максим Терский.

Врач рассказал, что одновременному использованию вакцин было посвящено масштабное исследование.

— Результаты свидетельствуют о том, что снижения эффективности вакцин при одновременном применении не наблюдалось. Вакцины вводятся разными шприцами в разные участки тела, — пояснил Терский в комментарии РИАМО.

Он также назвал наиболее эффективную вакцину от коронавируса в России на сегодняшний день. По словам специалиста, лучше всего использовать «Спутник V».

Ранее в Минздраве РФ напомнили, кому не стоит делать прививку от коронавирусной инфекции. По данным ведомства, вакцинироваться не следует при гиперчувствительности к компонентам препарата или при наличии сильной реакции на первую прививку, передает ФАН.

Дети стали чаще заражаться коронавирусом. Однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ.