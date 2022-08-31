Эксперт пояснил, почему растет интерес к жилью в пригородах

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский рассказал, что в настоящее время растет интерес к жилью в пригородах.

С учетом развития транспортной системы масса направлений области стала пользоваться все большей популярностью, так как дорога до центра столицы резко упростилась и ускорилась.

— Неслучайно сейчас много новостроек в направлении Зеленограда, Нахабина, Пушкина, Домодедова, несколько крупных проектов запустилось в Видном и Мытищах, — рассказал Ярослав Островский в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что инфраструктура городов рядом с Москвой ничем столице не уступает, воздух и экология лучше, больше парков, лесов и зеленых зон.

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