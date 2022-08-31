Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт пояснил, почему растет интерес к жилью в пригородах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснил, почему растет интерес к жилью в пригородах
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский рассказал, что в настоящее время растет интерес к жилью в пригородах.

С учетом развития транспортной системы масса направлений области стала пользоваться все большей популярностью, так как дорога до центра столицы резко упростилась и ускорилась.

— Неслучайно сейчас много новостроек в направлении Зеленограда, Нахабина, Пушкина, Домодедова, несколько крупных проектов запустилось в Видном и Мытищах, — рассказал Ярослав Островский в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что инфраструктура городов рядом с Москвой ничем столице не уступает, воздух и экология лучше, больше парков, лесов и зеленых зон.

Для помощи дачникам правительство России упростило, дополнило и продлило дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Как оформить дачный дом в собственность — в материале «Вечерней Москвы».

Цены Недвижимость Жилье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте