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Рафик Загрутдинов: Новую детскую поликлинику в Войковском районе ввели в эксплуатацию

Александр Афонин
Город
Рафик Загрутдинов: Новую детскую поликлинику в Войковском районе ввели в эксплуатацию
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Головинское шоссе, 6А Карта всех событий

Специалисты завершили строительство детской поликлиники № 133 в Войковском районе столицы. Об этом в среду, 31 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершено строительство детской поликлиники № 133 на 320 посещений в смену в Войковском районе по адресу: Головинское шоссе, дом 6А. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию медицинского учреждения, — сказал он.

Отмечается, что здание возвели в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». В больнице оборудуют фильтр-бокс, зону дежурного врача, кафе и так далее. Кроме того, кабинеты оснастят современным оборудованием.

Загрутдинов отметил, что раньше больница не имела своего здания. Она располагалась на первом этаже жилого дома. С вводом новой поликлиники в эксплуатацию жители Войковского района получат доступ к новому и современному учреждению.

До этого Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты начали работы по благоустройству территории будущей поликлиники на 750 посещений в смену, которая строится в районе Богородское. Там разместят парковки, площадки отдыха, информационные зоны, парк и зоны лечебно-оздоровительных занятий.

Строительство Рафик Загрутдинов Больницы
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