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Педиатр рассказала, какие болезни могут развиться у школьников с началом учебного года

Ирина Игнатенко
Общество
Педиатр рассказала, какие болезни могут развиться у школьников с началом учебного года
Фото: Вечерняя Москва

Головная боль у ребенка в возрасте от шести до одиннадцати лет является одной из невротических реакций и нередко проявляется с началом учебного года. Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Марина Царева.

Кроме того, дети могут жаловаться на учащенное сердцебиение, затруднение дыхания, слабость, утомляемость, боль в животе, отрыжку, тошноту.

Врач пояснила, что сам поход в школу для многих детей является стрессовой ситуацией, особенно это характерно для первоклассников. Стресс способствует обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Марина Царева добавила, что нужно придерживаться сбалансированного питания, обеспечить полноценный сон, сообщает Общественная служба новостей.

До этого психолог Анастасия Екушевская рассказала, как помочь первоклассникам справиться со стрессом. По ее словам, главный страх для будущих первоклассников ― полная неизвестность. Поэтому имеет смысл познакомить ребенка со школой заранее, сходить на экскурсию, побеседовать с классным руководителем, передает ФАН.

Первоклассники и их родители перед 1 сентября могут написать письмо в будущее, чтобы следующим летом оценить успехи ребенка. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

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