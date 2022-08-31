Диетолог предупредил об опасности гематогена

Фото: shutterstock

Переедание гематогена может привести к лишнему весу, диабету и проблемам с сосудистой системой, в продукте содержится большое количество сахара. Об этом предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

— Минусом является то, что скрывает вкус гематогена, то есть большое количество сладкого, быстрых углеводов, которые применяются для того, чтобы вкус был поинтереснее. Избыток сахаров, конечно, влияет и на сосудистую систему, и в целом на углеводный обмен, может давать скачки инсулина, — рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что такие последствия возможны, только если есть гематоген каждый день в больших количествах.

Медик напомнил о пользе продукта при железодефицитной анемии. При этой проблеме, отметил Поляков, гематоген может стать альтернативой большому количеству мяса, передает Ura.ru.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» развеял популярные мифы о правильном питании. Эксперт рассказал, действительно ли необходимо исключить из рациона некоторые продукты, придерживаясь здорового питания.