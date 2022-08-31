Депутат МГД Головченко: Необходимо расширять возможности портала «Наш город» для поселений ТиНАО

Фото: duma.mos.ru

Столичный портал «Наш город» расширит возможности для жителей поселений ТиНАО. Об этом сообщил депутат столичного парламента от поселений ТиНАО Валерий Головченко в среду, 31 августа.

— Портал «Наш город» — это уникальный, действительно работающий инструмент, который гарантирует обратившемуся не просто ответ, а результат. На жалобы в инстанции раньше нередко давались отписки, диалог превращался в пустую формальность. Но именно обращение на портал «Наш город» помогает добиться решения конкретной проблемы, — отметил он.

По словам депутата, важно расширять возможности портала для каждого жителя столицы без исключения. Если у горожан возникла проблема, то им достаточно зайти на сайт или в приложение «Наш город», сфотографировать проблемный участок, выбрать из списка тему и направить обращение. В течение двух-трех суток вопрос будет решен.

На данный момент в поселениях ТиНАО эти технологии только начинают работать, однако Головченко отметил необходимость добиваться сотрудничества с ответственными подразделениями соответствующих организаций, управляющими компаниями, которые обслуживают жилые дома, придомовые территории, чтобы эта технология работала продуктивно, передает агентство городских новостей «Москва».

С начала года жители столицы решили около 600 тысяч проблем с помощью портала «Наш город». Чаще всего жители города обращались по вопросам ненадлежащего санитарного состояния дворовой территории — 195 тысяч, о ненадлежащем санитарном состоянии дорог сообщили 55 тысяч раз, а обращений по вопросу ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями во дворе было 42 тысячи.