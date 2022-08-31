Назван топ-5 самых популярных детских игрушек

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Пиар-директор магазина товаров для детей Наталья Рычкова рассказала, какие игрушки пользуются наибольшей популярностью у детей:

— Топ-5 игрушек — это небольшие машинки с гаражами. Это также куклы, причем как импортного производства, так и российского. Также это различные истории для поделок руками: фетровые игрушки шить, бисер. Массы для лепки пользуются большой популярностью.

Кроме того, многие дети любят мягкие игрушки.

Она отметила, что набор игрушек остается примерно одинаковым ежегодно, меняются только производители, передает НСН.

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую масштабную акцию «Завры». Теперь гости магазина, пришедшие за покупками, могут собрать коллекцию миниатюрных игрушек-динозавров.