Иммунолог Продеус развенчал самые популярные мифы об ОРВИ

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Иммунолог Андрей Продеус рассказал о наиболее популярных мифах в отношении ОРВИ.

Так, многие люди считают, что если они переболели гриппом, то уже не заразятся ОРВИ.

Андрей Продеус отмечает, что это не так, ведь к ОРВИ приводят самые разные вирусы. Возбудителями гриппа выступает отдельная их группа.

Кроме того, некоторые считают, что справиться с ОРВИ помогают народные средства. По словам врача, лук, чеснок, алоэ и прочие продукты и травы могут только еще больше навредить. Ведь они приводят к раздражению слизистой и даже появлению микротравм.

Также существует миф о том, что если у человека нет температуры, то он не заразен, но это совсем не так. Даже в отсутствие высоких температурных показателей больной может оставаться заразным неделю, а то и 10 дней, передает aif.ru.

Ранее врачи рассказали, что основные симптомы у зараженных линиями омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 схожи с теми, что наблюдаются при разных ОРВИ. Многие жалуются на лихорадку, озноб, мышечные боли, передает ФАН.

Дети стали чаще заражаться коронавирусом. Однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ.