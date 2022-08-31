Степан Орлов: Внедрение новых технологий необходимо для продуктивного импортозамещения

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Разработка и внедрение новых технологий является необходимой мерой для более успешного продуктивного импортозамещения. Об этом заявил в среду, 31 августа, депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— Мы сегодня находимся в уникальной ситуации, когда весь багаж, все богатство нашей технической мысли могут быть востребованы в самой полной мере. Необходимо поддержать не просто некое условное импортозамещение, но создать условия, при которых в России будут внедряться и широко масштабироваться различные современные технологии — от наукоемких до креативных, — сказал он.

Депутат добавил, что развитие кластеров в различных регионах России позволит специалистам легче найти работу в своей сфере. Кроме того, сегодня в целом ряду отраслей имеются необходимые условия для создания технического задела: от ИТ до авиации.

Орлов отметил, что у Москвы накоплен большой опыт по созданию и развитию технологий. По его словам, знания столичных специалистов могут пригодиться многим производственным центрам страны, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что все московские поликлиники для взрослых оснастили цифровыми электрокардиографами с искусственным интеллектом. Подобные технологии позволяют медработникам оперативно получать и записанную цифровую электрокардиограмму, и результат ее автоматической расшифровки.