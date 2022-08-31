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Полиция задержала наркоторговку в подмосковном лесу

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала наркоторговку в подмосковном лесу
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Россия, Московская область, Раменское, Северное шоссе Карта всех событий

Полиция задержала жительницу подмосковного Ногинска, которую подозревают в продаже наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 31 августа.

По ее словам, подозрительную женщину задержали в лесном массиве у Северного шоссе в городе Раменском. Во время досмотра у подозреваемой обнаружили семь свертков, в трех из которых находился амфетамин. Общий вес изъятого составил 700 грамм.

— Исследование оставшихся изъятых предметов будет осуществлено в рамках назначенной экспертизы по возбужденному уголовному делу, — отметила Татьяна Петрова.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». На данный момент женщина заключена под стражу.

Другого мужчину, у которого нашли 700 грамм наркотических средств, задержали в Щелкове 30 августа.

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