Юный житель Подмосковья поджег четыре гаража ради металлолома

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Дмитров, улица Водников Карта всех событий

Юный житель подмосковного Дмитрова устроил серию поджогов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 31 августа.

По ее словам, 19-летний подозреваемый забирался на крышу гаражей на улице Водников, пробивал кровлю, а после заливал помещения горючей смесью, поджигал строение и убегал.

Всего от действий молодого человека пострадало четыре строения. Нанесенный ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений — отметила Татьяна Петрова.

Молодой человек рассказал, что устраивал пожары для того, чтобы собрать сгоревший металл и сдать его в скупку. Перевезти металлолом он просил своих знакомых, которые не были в курсе его преступных намерений.

По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый на данный момент находится под подпиской о невыезде.

15 августа в столице задержали другого поджигателя: житель Подмосковья из мести бывшему работодателю сжег его дорогой автомобиль.