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Аналитики РАСПП рассказали, сколько зарабатывают жители Гонконга

Александр Афонин
Общество
Аналитики РАСПП рассказали, сколько зарабатывают жители Гонконга
Фото: Unsplash

Жители Гонконга в среднем зарабатывают 16 465 гонконгских долларов в месяц, что равно 124 930 рублям. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Русско-Азиатский союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), опубликованные в среду, 31 августа.

Отмечается, что эта информация получена в рамках исследования возможности заработка экспатов в гонконгских компаниях. Кроме того, результаты позволяют узнать, какие специалисты из России сейчас наиболее востребованы в регионе.

Аналитики РАСПП рассказали, сколько зарабатывают жители Гонконга Фото: Пресс-служба РАСПП

В РАСПП уточнили, что в Гонконге наблюдается нехватка специалистов сферы услуг. Это связано с нежеланием местных жителей, которые в основной массе имеют высшее образование, работать в данной отрасли. В компаниях может наблюдаться дефицит электриков, но при этом высока конкуренция в сфере ИТ.

Кроме того, в регионе востребованы зарубежные логистические операторы. На фоне возникших сложностей с доставкой грузов многие компании отказываются от заказов. Уточняется, что в первую очередь речь идет о компаниях-экспортерах, связанных с продовольственными товарами.

— С учетом роста в Азии спроса на все российское, связанного с интересом в целом к стране, для российских экспортеров сейчас есть все возможности для открытия своих компаний в Азии, в том числе Гонконге, — заключили эксперты.

В июле стало известно, что значение показателя «Индекс счастья импортера из Китая» достигло в июне своих максимальных значений за 2022 год. Исследователи РАСПП пришли к выводу, что условия бизнеса для китайских импортеров постепенно улучшаются.

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