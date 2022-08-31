Спортивный кластер построили в районе Котловка

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Нагорный бульвар Карта всех событий

Специалисты построили современный спортивный кластер на Нагорном бульваре в столичном районе Котловка. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— В рамках программы «Мой район» на территории в границах домов 33 и 37 по Севастопольскому проспекту обустроили спортивный кластер площадью более двух гектаров, — говорится в сообщении.

На территории установили фитнес-станцию в стиле «Русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, а также отработки навыков скалолазания. Также поставили четыре стола для пинг-понга, привели в порядок дорожки и сделали новые.

Кроме того, специалисты установили 17 тренажеров под навесами для занятий в любую погоду и обновили систему освещения. В ближайшее время здесь появится уличная мебель и завершатся работы по озеленению территории.

Порядка 400 площадок для воркаута построили в Москве за пять лет в столичных скверах, парках, на месте пустырей и снесенных гаражей. Отмечается, что в парке 850-летия Москвы появилась большая крытая зона, такую же площадку построили в Детском Черкизовском парке и между улицами Миклухо-Маклая и Введенского.