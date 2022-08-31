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Полицейские задержали наркоторговца на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали наркоторговца на юге столицы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве
Россия, Москва, Элеваторная улица Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль для проверки документов, а в результате задержали наркоторговца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 31 августа.

По ее словам, во время обычной проверки документов на Элеваторной улице 22-летний водитель автомобиля марки «Крайслер» заметно нервничал, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции приняли решение досмотреть машину. Для этого на место вызвали следственно-оперативную группу.

В результате досмотра полицейские обнаружили 30 свертков с наркотиками общей массой более 70 граммов. Экспертиза показала, что как минимум в трех упаковках содержится запрещенное вещество — МДМА.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый заключен под стражу.

Другую наркоторговку сотрудники полиции задержали в лесу в Подмосковье. Об этом стало известно 31 августа. У женщины нашли 700 граммов амфетамина.

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