Названа средняя стоимость аренды рабочего места в петербургских коворкингах

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В Санкт-Петербурге зафиксировали рост количества коворкингов.

Средняя стоимость аренды фиксированного рабочего места на таких площадках снизилась до 16 тысяч рублей, нефиксированного — до 13,3 тысячи. Как отмечают аналитики, средняя стоимость фиксированного рабочего места в сетевых коворкингах снизилась на 8 процентов.

При этом цена нефиксированного рабочего места в сетевых коворкингах снизилась на 4 процента по сравнению с началом года и составила 13,3 тысячи рублей в месяц. Специалисты отмечают, что в ближайшее время снижение арендных ставок в коворкингах скоро прекратится.

В сентябре деловая активность возрастет, и спрос будет способствовать увеличению стоимости, передает издание «Невские новости».

Эксперты выяснили, какие факторы оказывают влияние на продуктивность работы в офисе. Рассуждая о продуктивности в офисе, 24 процента опрошенных пользователей сайта «Работа.ру» заметили, что работают лучше, если их окружает красивый интерьер, 17 процентов респондентов сказали, что красивый офис стимулирует их приход на работу.