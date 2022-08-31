Схема движения транспорта изменится на некоторых улицах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

На некоторых улицах в Центральном, Юго-Восточном и Западном административных округах Москвы изменится схема движения транспорта. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Временные меры вводятся в связи с проведением инженерных и строительных работ. Так, с 1 сентября по 30 декабря движение на Авиамоторной улице от дома 10, корпус 1, до дома 8, строение 1, будет ограничено.

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На аналогичный период изменится схема движения в Малом Знаменском переулке — от дома 8, строение 1, до пересечения с Колымажным переулком. Также с 1 сентября ограничат движение на нескольких участках Гжатской улицы до 25 января, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что движение на участке проспекта Андропова будет ограничено с 1 сентября из-за проведения строительных работ от дома 39, строение 65, до Коломенского проезда.

Также стало известно, что в связи с проведением 44-го Московского Международного кинофестиваля в районе Большого Путинковского переулка ограничат движение с 26 августа по 2 сентября.