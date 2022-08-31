Миллер заявил, что Россия обеспечена запасами газа на 100 лет

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Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут работать и давать газ и в 2120 году. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

— Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны, — сказал он.

Миллер отметил, что таких показателей возможно добиться за счет создания и развития нового центра российской газодобычи на Ямале. Кроме того, к запуску готовится Харасавэйское месторождение, а вскоре планируется приступить к обустройству глубоких залежей Бованенковского месторождения. Под новые объекты Газпром создает соответствующие газотранспортные мощности, цитирует Миллера ТАСС.

До этого Миллер заявил о подготовке к зиме рекордного оперативного запаса газа. По его словам, в настоящее время работы окончены на 92 процента.

Аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что Россия нанесет ЕС «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию и это создало серьезное напряжение в Европе.