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Проще, чем кажется: как получить налоговый вычет при покупке жилья

Георгий Соланович

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Общество
Проще, чем кажется: как получить налоговый вычет при покупке жилья
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Все граждане России имеют право на получение налогового вычета при покупке жилья, в том числе в ипотеку. Главное условие для получения вычета — официальное трудоустройство с оплатой налога на доходы физических лиц (НДФЛ). О том, как проходит процесс возврата денежных средств и сколько можно получить, — в материале «Вечерней Москвы».

Кто имеет право оформить налоговый вычет:

— любой собственник квартиры с паспортом РФ, который уплачивал НДФЛ в государственный бюджет в ходе расчетного периода;

— гражданин РФ, который уплачивал НДФЛ в государственный бюджет в ходе расчетного периода и при этом оформил квартиру на имя ребенка (только вычет по ипотеке);

— гражданин РФ, который находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, но купил жилье и исправно платил НДФЛ до рождения ребенка (только вычет по ипотеке).

Кто не имеет права оформить налоговый вычет:

— граждане РФ, по официальным данным, не платившие НДФЛ в бюджет государства;

— некоторые ИП и самозанятые, так как они платят другой вид налогов;

— граждане РФ, чей заработок не облагается НДФЛ (государственные пособия, выплаты, пенсии, маткапитал и прочее).

За какой период можно оформить налоговый вычет:

— в 2022 году налоговый вычет можно оформить за 2019, 2020 и 2021 годы (оформить компенсацию за 2022 год можно будет в 2023-м).

Как рассчитывается сумма налогового вычета:

— 13 процентов от стоимости недвижимости или 13 процентов ипотеки;

— максимальная сумма выплат не может превышать размер выплаченного НДФЛ.

Максимальная сумма денежной компенсации:

— до 260 тысяч рублей за покупку жилья и 390 тысяч за покупку жилья в ипотеку на человека, если жилье было куплено после начала 2014 года;

— не ограничивается и рассчитывается по формуле 13 процентов, если жилье было куплено до 2013 года включительно.

Могут ли получить налоговый вычет двое и более собственников одной квартиры:

— да, могут, но не более 1 300 000 рублей за одну квартиру.

Можно ли подать заявление на несколько видов налогового вычета:

— да, можно.

Как можно оформить налоговый вычет:

— лично обратиться в налоговый орган, в ФНС или МФЦ;

— заполнить заявление на налоговый вычет онлайн на сайте налоговой, через госуслуги или МФЦ;

— подать документы на оформление налогового вычета с помощью работодателя.

Что происходит с заработной платой при оформлении налогового вычета через работодателя:

— работодатель перестает удерживать НДФЛ в размере 13 процентов с вашей заработной платы до тех пор, пока сумма налогов не сравняется с размером компенсации.

Можно ли получать налоговый вычет по ипотеке ежегодно:

— да, можно вплоть до полного погашения ипотеки.

Жилье НДФЛ Ипотека
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