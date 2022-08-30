Финансовый аналитик рассказал, как получить налоговый вычет на проценты по ипотеке

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Все граждане России имеют право на получение налогового вычета при покупке жилья. Это касается и недвижимости, приобретенной в ипотеку. Главное условие для этого — официальное трудоустройство с оплатой налогов на доходы физических лиц. Именно от суммы получаемой вами заработной платы будет зависеть размер компенсации. О том, как проходит процесс возврата денежных средств и сколько можно получить, рассказал «Вечерней Москве» финансовый эксперт Алексей Лашко.

Сумма налогового вычета

— Сколько вы получите денежных средств, зависит от того, когда было приобретено имущество. Если жилье было куплено после начала 2014 года, вы можете получить 13 процентов от стоимости недвижимости или 13 процентов от процентов по ипотеке, выплаченных банку, — рассказал специалист.

При этом максимальный лимит для вычета процентов составляет 3 000 000 рублей. Свыше этой суммы оформить возврат не получится. Иными словами, максимальная сумма, которую вы можете получить, составит 390 тысяч, пояснил собеседник «ВМ».

— При этом вычет может быть оформлен каждым из собственников жилья. Если вы с супругом приобрели имущество, которое стало вашей совместной собственностью, то каждый из вас может получить по 390 тысяч рублей. Таким образом, семье из двух человек выплатят до 780 тысяч рублей. Разумеется, при условии, что оба собственника уплачивают достаточное количество налогов. При этом семья не может получить больше 1 300 000 рублей, — рассказал Лашко.

Если квартира была куплена до 2013 года включительно, вы также сможете получить налоговый вычет в размере 13 процентов за стоимость квартиры и 13 процентов ипотечных процентов. При этом размер суммы, с которой можно вернуть деньги, не ограничивается. Даже если вы заплатили банку больше 3 000 000 рублей за использование ипотечных средств, вам сделают возврат 13 процентов с этой суммы, добавил эксперт, конечно, при условии, что ваши налоги покрывают сумму вычета.

Кто имеет право на вычет

На получение вычета могут рассчитывать все граждане Российской Федерации, которые уплачивали налоги в государственный бюджет в ходе расчетного периода. При этом максимальная сумма выплат не может превышать размер выплаченных налогов. Если официально вы не отдавали НДФЛ в бюджет государства, рассчитывать на налоговый вычет вам не придется, подчеркнул специалист.

Он также назвал условия для получения компенсации за проценты по ипотеке.

— Первое условие — наличие официального дохода. При этом вы или ваш работодатель должны исправно платить НДФЛ в размере 13 процентов. Проверить, облагается ли ваш тип занятости НДФЛ, можно на официальном сайте налоговой службы ФНС России. Те ИП, которые платят другие виды налогов, вычет получить не смогут, как и самозанятые, — объяснил Лашко.

Второе условие — получение пенсии и любого другого официального дохода, который облагается НДФЛ. Таким видом дохода может стать сдача в аренду недвижимости и другие способы получения прибыли.

Третье — в случае приобретения недвижимости на имя вашего ребенка, не достигшего совершеннолетия. При этом также необходимо иметь официальный доход.

— В случае, когда вы находитесь в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, но купили жилье до рождения ребенка, вы можете получить вычет, исходя из доходов на последнем месте работы. Оставшуюся часть суммы вы сможете получить после выхода на работу, — уточнил собеседник «ВМ».

Способы оформления налогового вычета

Оформлением налоговых вычетов занимается уполномоченный орган налоговой инспекции. Также данный вопрос можно решить через работодателя. Причем работодатель может подать заявление в налоговую до окончания текущего календарного года. При таком способе вычета организация, в которой вы трудоустроены, перестает удерживать НДФЛ в размере 13 процентов с вашей заработной платы. Это продолжается до тех пор, пока сумма налогов не сравняется с размером компенсации.

— При личном обращении в налоговую вам на банковский счет будет перечислена вся денежная сумма. В этом случае подать заявление за текущий календарный год можно только после его окончания. Вы можете получить компенсацию за три предыдущих года, то есть в 2022 году вы имеете право оформить вычет за 2019, 2020 и 2021 год. Получать налоговый вычет за проценты по ипотеке можно ежегодно. Более того, если суммы уплаченных вами налогов достаточно, вы можете подать заявление на несколько видов налогового вычета. Например, на компенсацию за покупку квартиры и за выплаченные в том же году проценты по ипотеке, — добавил эксперт.

Сейчас подать заявление можно удаленно на сайте налоговой, через госуслуги или МФЦ. Также можно лично посетить ФНС и заполнить бланк-форму 3-НДФЛ в бумажном виде. Ежегодное оформление налогового вычета позволит получить компенсацию в размере 13 процентов от уплаченных процентов вплоть до полного погашения ипотеки.

— Также обратите внимание, что налог не платится с государственных пособий, выплат, пенсий и прочего. Маткапитал налогом тоже не облагается, при его получении вам не нужно платить с него НДФЛ. При этом деньги материнского капитала фактически являются государственными, а не вашими (заработанными), а налоговый вычет можно получить только с собственных средств, потраченных на покупку квартиры, — предупредил Лашко.

Также можно получить вычет, если маткапитал покрыл только часть расходов. В этом случае можно получить вычет, но только на ту часть расходов, которую вы оплатили из собственных накоплений. Не забудьте из общей суммы расходов вычесть средства маткапитала и уже остаток заявить к вычету, заключил эксперт.