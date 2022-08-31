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Стартовал спецпроект «Сталинград. Лето 42-го»

Оксана Васильева
Общество
Стартовал спецпроект «Сталинград. Лето 42-го»
Фото: Unsplash

«Сталинград. Лето 42-го» - уникальный рассказ на сайте aif.ru о последних днях жизни города перед входом в него немецких войск. Это собранный на ранее практически неизвестных материалах проект, который доступен с 29 августа.

В публикациях представлена жизнь Сталинграда от начала лета 1942 года до гитлеровской бомбардировки. В материалах говорится, каким был город, о чем думали и мечтали его жители и защитники, какие строили планы.

Для проекта были получены уникальные архивные документы: фотографии и воспоминания жителей о последних днях Сталинграда перед тем, как его накрыло море огня. Многие материалы, в частности, разведывательные сводки, были рассекречены совсем недавно - их еще почти никто не видел.

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