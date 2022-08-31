Не хочу учиться! Что делать, если ребенок отказывается идти в школу

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Осталось совсем немного времени до первого учебного дня этого года. Однако не все дети с удовольствием хотят идти в школу. Детский психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что делать родителям, чтобы замотивировать ребенка на учебу.

По ее словам, в первую очередь родители должны поговорить с ребенком и узнать причины его отказа. Возможно, у него есть конфликт с одноклассниками, который требует решения.

— В таком случае важно поговорить с ребенком, узнать, почему он не хочет идти в школу. Также важно проанализировать, что с ним происходило за последнее время. Иногда ребенок не хочет идти в учебное заведение, потому что боится каких-то встреч с людьми, если была конфликтная ситуация, — рассказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что иногда дети таким образом привлекают внимание взрослых:

— В некоторых ситуациях, такое поведение ребенка направлено на родителей. Он хочет вызвать у них яркую эмоцию своим отказом, чтобы они начали его уговаривать. В таких ситуациях, ребенок хочет что-то доказать внутри семьи. Здесь необходимо понять, в чем же причина: в семье или напряженных отношениях с одноклассниками.

Специалист уверена, что нужно отнестись серьезно к желаниям ребенка и постараться аккуратно направить его к правильному решению.

— Я советую говорить с ребенком, задавать ему вопросы, благодаря которым можно глубже понять ситуацию. Родители должны постараться увидеть во всем этом не безысходность, а что-то позитивное. Такая ситуация может улучшить отношения в семье, если родители не оставят ребенка один на один со своими чувствами и переживаниями, а придут на помощь, — рассказала она.

В такой ситуации позвольте ребенку сопоставить все за и против при его отказе от похода в школу. Как правило, заручившись поддержкой родителей, он меняет свое решение, подытожила Наумова.

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