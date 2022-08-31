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«Огромная нагрузка на спину»: как выбрать правильный школьный рюкзак

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Огромная нагрузка на спину»: как выбрать правильный школьный рюкзак
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Считаные дни остаются до начала нового учебного года. Одним из главных атрибутов любого школьника является рюкзак. Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал «Вечерней Москве», какую опасность несет в себе школьный портфель для здоровья ребенка, а также о том, как выбрать правильный ранец.

По его словам, современные школьники носят большое количество учебников, что делает вес ранца слишком большим для ребенка.

— Изначально школьные рюкзаки были сделаны, чтобы разгрузить позвоночник ребенка и предотвратить перекос на одну сторону. Однако современные школьники носят большое количество книг. В школах не предусмотрено место, чтобы оставить ненужные учебники. Ученики вынуждены таскать с собой каждый день огромное количества «макулатуры». В ранцы также добавляются пеналы и сменная обувь. Это делает вес ранца достаточно большим, — рассказал Евдокимов.

Остеопат отметил, что при большом весе рюкзака некоторые зоны позвоночника ребенка будут подвергаться слишком сильному напряжению. Это приведет к болям и дискомфорту.

— Позвоночный столб ребенка, особенно ученика младших классов, недостаточно окрепший. А вес ранца может достигать пяти–шести килограммов. Это огромная нагрузка на спину. Вне зависимости от попытки равномерно распределить напряжение на спину, все равно некоторые зоны позвоночного столба будут перегружаться. Это приведет к болевым ощущениям и дискомфорту. Особенно если ученик вынужден ходить до школы длинные расстояния, — считает эксперт.

Специалист уверен, что большинство современных школьных ранцев имеют неправильную форму и не предназначены для детской спины. Родители не должны экономить при выборе портфеля.

— Более того, большинство рюкзаков не имеют правильной формы. Не все родители могут позволить себе купить качественный ранец с хорошими лямками и ортопедической основой. Я бы не советовал экономить. Важно подобрать модель анатомической формы с устойчивой спинкой. Не нужно смотреть на красоту товара. Главное — качество, — акцентирует эксперт.

Евдокимов думает, что на данный момент школьный рюкзак не имеет аналогов. Тем не менее нужно выбирать правильную модель и подойти к этому выбору с большой ответственностью.

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