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Названа одна из главных ошибок родителей при подготовке ребенка к школе

Ирина Игнатенко
Общество
Названа одна из главных ошибок родителей при подготовке ребенка к школе
Фото: Вечерняя Москва

Период школьной подготовки выпадает на время отпусков, при этом многие родители совершают большую ошибку, тратя все деньги на отдых и туристические поездки. Об этом рассказал председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.

Он отметил, что родители должны помнить о том, что нужно оставить достаточное количество средств для покупки необходимых канцелярских товаров и одежды для школьника.

При этом он отметил, что большинство родителей все же старается подготовиться к школьному периоду заранее, так как в августе цены на многие товары начинают расти, передает РИАМО.

Соленов добавил, что иногда школьную форму заранее не получается приобрести, потому что не всегда известны требования администрации образовательного учреждения: они могут быть озвучены незадолго до наступления 1 сентября. Также заранее невозможно купить цветы.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, как собрать красивый букет и при этом не переплатить. Так, отказавшись от лишних украшений, можно сэкономить до 500 рублей, что составляет примерно 25 процентов от стоимости всего букета

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