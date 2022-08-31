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Мосжилинспекция обязала УК сделать перерасчет за некачественную услугу

Елена Самойлова
Город
Мосжилинспекция обязала УК сделать перерасчет за некачественную услугу
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Саратовская улица, 3к2 Карта всех событий

Управляющая организация устранила нарушение и пересчитала плату за период предоставления некачественной услуги жителю района Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции в среду, 31 августа.

— В рамках рассмотрения обращения жилищные инспекторы обязали управляющую организацию разобраться в ситуации и восстановить подачу горячего водоснабжения нормативной температуры. Специалисты управляющей организации, зафиксировав в квартире заявителя отклонение температуры горячей воды от нормы, провели работы по наладке системы горячего водоснабжения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель дома 3, корпус 2, на Саратовской улице пожаловался, что из кранов в кухне и санузле на протяжении 3 месяцев течет еле теплая вода. В результате, как следствие, у него повысился расход ресурсов и счет в квитанции.

Температура горячей воды в квартире мужчины стала соответствовать установленному нормативу. Кроме того, по требованию Мосжилинспекции управляющая организация скорректировала жителю плату за горячее водоснабжение: сумма составила 16 658 рублей.

В начале августа Мосжилинспекция помогла москвичу узаконить перепланировку в квартире.

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