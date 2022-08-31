Сотрудники ФСБ помешали студенту из Санкт-Петербурга совершить госизмену

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Сотрудники ФСБ не дали студенту военной кафедры одного из вузов Санкт-Петербурга совершить государственную измену. Об этом стало известно в среду, 31 августа.

По появившейся информации, учащийся имел доступ к сведениям, составляющим гостайну, и при этом пытался связаться с СБУ. Молодой человек собирался оказать «финансовую и иную помощь» объединению «Слобожанщина», которое участвует в военных действиях против Вооруженных сил России.

Подобное желание помочь организации, деятельность которой направлена против безопасности России, были истолкованы сотрудниками ФСБ как нарушение 275-й статьи Уголовного кодекса РФ «Государственная измена», сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Ведомство объявило студенту официальное предостережение.

Другой подозреваемый в похожем преступлении был арестован 5 августа. В СИЗО отправился директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк.