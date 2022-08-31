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Путин потребовал найти виноватых в срыве срока ремонта некоторых школ

Елена Самойлова
Политика
Путин потребовал найти виноватых в срыве срока ремонта некоторых школ
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин потребовал выявить к 1 сентября виновных в срыве срока ремонта некоторых школ.

— Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать, — обратился глава государства к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Он добавил, что в дальнейшем с такими подрядчиками не стоит заключать контракты на подобные работы. Та ситуация, которая сейчас происходит в регионах, нуждается в особом внимании и контроле, цитирует Путина ТАСС.

С 1 сентября 2022 года в российских школах вступит в силу ряд нововведений. Учеников ожидают новые предметы, обновленная система питания и еженедельная церемония подъема национального флага.

С началом учебного года вступят в силу новые правила федерального государственного образовательного стандарта. В Минпросвещения отметили, что новые стандарты призваны модернизировать историческое образование школьников и развить патриотическое воспитание.

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