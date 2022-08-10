Что изменится в российских школах с 1 сентября 2022 года

Фото: Вечерняя Москва

С 1 сентября 2022 года в российских школах вступит в силу ряд нововведений. Учеников ожидают новые предметы, обновленная система питания и еженедельная церемония подъема национального флага. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Новые уроки

С началом учебного года вступят в силу новые правила федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В Минпросвещения отметили, что новые стандарты призваны модернизировать историческое образование школьников и развить патриотическое воспитание. Они предполагают два уровня изучения некоторых дисциплин — базовый и углубленный.

Список учебных дисциплин расширится, с 1 сентября этого года его пополнят:

Киноуроки . Для сохранения исторической памяти школьникам будут показывать качественные художественные и документальные фильмы.

. Для сохранения исторической памяти школьникам будут показывать качественные художественные и документальные фильмы. История с 1-го класса . Первоклассникам начнут рассказывать об истории страны в рамках изучения предметов «Основы религии и светской этики» и «Окружающий мир».

. Первоклассникам начнут рассказывать об истории страны в рамках изучения предметов «Основы религии и светской этики» и «Окружающий мир». Курс «Россия — моя история» . Этот курс введут для старшей школы. Предполагается, что он позволит сформировать у учеников целостное представление об истории России.

. Этот курс введут для старшей школы. Предполагается, что он позволит сформировать у учеников целостное представление об истории России. «Разговоры о важном». Классные руководители будут проводить подобные «разговоры» в рамках внеурочной деятельности. На занятиях учителя будут обсуждать с детьми важные события, которые произошли в стране, регионе и школе.

Церемония поднятия флага и гимн

С 1 сентября каждая учебная неделя в школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага России и исполнения национального гимна. Для проведения мероприятия будет формироваться знаменная группа, состоящая из знаменосца и ассистентов, говорится в документе Минпросвещения. В нем даются рекомендации и касательно места проведения церемонии.

Так, в осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в помещении, в весенне-летний период — на открытой площадке.

Кроме того, ежегодно для школьников будет проводиться специальный урок, на котором будут рассказывать о государственных символах страны.

Питание

Претерпит изменения и система школьного питания. С сентября горячим питанием должны быть обеспечены все младшеклассники. На реализацию этого правительство выделило 63 миллиарда рублей. На сайтах некоторых школ также должно появиться меню. Изучив его, родители смогут высказывать пожелания, корректируя таким образом питание своих детей.

Кроме того, двухразовым питанием (или денежной компенсацией за него) должны быть обеспечены школьники с ОВЗ.