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«Не просто песня»: как будет решаться вопрос об исполнении гимна в школах с 1 сентября

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не просто песня»: как будет решаться вопрос об исполнении гимна в школах с 1 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ планируется введение исполнения гимна в начале каждой учебной недели. «Вечерняя Москва» побеседовала с уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан и основателем Национального родительского комитета Ириной Волынец о нововведении в этом учебном году.

Флаг, герб и гимн

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России.

В свою очередь Министерством просвещения было принято решение о ежедневном исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах с начала нового учебного года.

— С 1 сентября 2022 года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале каждой учебной недели и поднятие государственного флага, — отметил Кравцов.

Также министр добавил, что поднятие флага и исполнение гимна будут способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности среди учащихся школ.

С чем связано решение

Как рассказала Волынец, решение об исполнении гимна Российской Федерации в начале каждой учебной недели принято по инициативе Министерства просвещения.

— Решение вполне закономерное и логичное, оно удачно вписывается в канву государственной политики, которая сейчас реализуется в нашей стране, — добавила основатель Национального родительского комитета.

Также она подчеркнула, что исполнение гимна воспитывает правильное отношение к родине и помогает объединить детей.

Кто решает, будут ли исполнять гимн

Как пояснила в беседе с «ВМ» Ирина Волынец, Министерство просвещения приняло это решение на рекомендательном уровне. Каждая школа сама определяет, будет ли введена подобная традиция в начале каждой рабочей недели или нет. Перед принятием подобного решения будут организованы родительские и общешкольные собрания, чтобы учесть мнения родителей в этом вопросе.

— По моему личному опыту могу сказать, что подавляющее большинство родителей поддерживают это решение и выступают за его введение, — пояснила она.

Когда будут петь

Как отметила Волынец, гимн принято исполнять в начале любых мероприятий. Что касается школ, то здесь его исполнение тоже планируется в начале учебного дня. Это поможет настроить школьников на начало учебной недели.

— Такие ритуалы очень важны для детей, так как они очень консервативны. Для них важны традиции, потому что таким образом они чувствуют себя более защищенными и уверенными, — сказала Волынец.

Также она отметила, что в рекомендациях Министерства просвещения РФ не было указа о том, какие классы должны принимать участие в исполнении гимна.

— Это решение будет принято по усмотрению родителей учащихся и педагогического состава школы, — подчеркнула она.

Будет ли контроль

Службы по контролю за исполнением гимна, по словам Волынец, не будет предусмотрено. Она подчеркнула, что это решение добровольное.

Основатель национального комитета заключила, что гимн — «не просто песня», а один из важных шагов, который позволит детям почувствовать себя великой нацией.

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