Пора в школу: как подготовить первоклассника к 1 Сентября

Фото: Вечерняя Москва

Подготовка первоклассника к школе — важная составляющая воспитания ребенка при попадании в учебное заведении. О таком стоит задумываться заранее, поскольку учеба в первом классе с каждым годом становится сложнее и серьезнее. Такое мнение «Вечерней Москве» выразила детский психолог, психотерапевт Наталья Наумова.

С чего стоит начать?

— При подготовке первоклассника важно научить ребенка волевым качествам. Ребенку нужно делать не то, что он хочет, а то, что надо. Важно научить его терпению и внимательности. Сейчас детям также важно уметь читать, писать, потому что школьная программа достаточно серьезно развивается. Но и этого будет недостаточно, поскольку ребенку нужно уметь терпеть в течение урока, не разговаривать, не вставать и выполнять все предложенные ему задания. Для этого с ним нужно играть за столом в школу. В частности, предлагать ребенку выполнить задание, не отвлекаясь на посторонние вещи, — разъяснила эксперт.

Собеседница «ВМ» добавила, что для начала нужно начать с уроков длительностью 15 минут, а потом плавно необходимо доводить время до 40 минут. Также врач обозначила сроки подготовки ребенка к школе.

— Подготовкой к школе нужно заниматься хотя бы за год до нее. Большую роль в этом вопросе играет усидчивость и внимательность ребенка. В том случае, если он ответственный, то сильная подготовка не так обязательна. Однако зачастую дети не обладают такими возможностями, поскольку сейчас подобная структура развивается не так быстро и хорошо. Иными словами, к школе они не подходят абсолютно не сформированными. Если ребенок неусидчивый, ему сложно сконцентрироваться, он непостоянен, хаотичен, то это говорит о том, что у ребенка «прыгающий» взгляд. В таком случае стоит обратиться к неврологу и нейропсихологу для постановки точного диагноза и условий подготовки к школе, — отметила она.

Также специалист уточнила, что в некоторых случаях ребенку необходимо проходить нейропсихологическую коррекцию во избежание проблем при попадании в учебное заведение.

Роль родителей

Наумова, в свою очередь, пояснила, что родителям увлечь первоклассника учебой будет достаточно сложно. По ее словам, для начала стоит смоделировать игру в школу. Это упростит дальнейшее его пребывание в новых условиях.

— Взрослым нужно рассказывать о своем опыте. Рассказывать о том, как было интересно в школе учиться и получать новые знания. Также рассказать о появлении новых знакомств. Иногда бывает в школе сложно, но подобные рассказы позволяют детям обретать определенные качества. Дети становятся более сильными, внимательными и взрослыми. Важно показать ребенку что-то интересное. К примеру, до поступления в школу вы можете поиграть в школу: посадить любимые игрушки ребенка и начать любой урок, — сказала эксперт.

Кроме того, психолог назвала четыре психотипа, которые стоит проиграть с ребенком.

— Также важно взять разные психологические типажи детей, чтобы ребенок посмотрел, как люди будут реагировать на разные обстоятельства. Обычно выделяются четыре образа: ребенок-хулиган, болтливый школьник, спокойный ребенок и ябеда. После нужно продемонстрировать, как действовать с подобными персонажами. Подобное позволит первокласснику быстрее привыкнуть к обстановке, — пояснила Наумова.

В заключение собеседница «ВМ» отметила важность адаптационного периода для ребенка. По ее словам, детей можно заранее отдать на подготовку в школу. Это даст возможность привыкнуть к преподавателям и школьной обстановке.