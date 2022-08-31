«Серьезное испытание для сосудов»: терапевт перечислила группы риска при резком похолодании

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В первые числа осени в Москве ожидается резкое похолодание. В такой период стоит внимательно следить за своим здоровьем, особенно тем людям, которые имеют хронические заболевания. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Резкая смена погоды — достаточно серьезное испытание для человеческих сосудов и для нервных волокон. Но есть люди, которые могут к этому приспособиться, и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердца и сосудов. Кроме того, есть граждане с функциональными изменениями вегетативной и нервной систем, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Они конечно начинают чувствовать изменения погоды достаточно сильно. Иногда это приводит даже к каким-то серьезным последствиям для здоровья, — разъяснила она.

При этом эксперт считает, что в первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Когда температура снижается, повышается влажность воздуха, естественно недостаток кислорода будет определять наше плохое самочувствие. Помимо этого, спазмируются сосуды. Все это приводит к тому, что мы можем испытывать чувство нехватки воздуха, ощущать свое сердцебиение и легкую головную боль. Но у здорового человека сосуды к этому адаптируются, микроциркуляция восстанавливается, люди потихоньку начинают справляться с этой неблагоприятной ситуацией. Однако у людей с атеросклерозом и нарушенной эластичностью стенок сосудов резкое похолодание вызывает спазм сосудов и повышение давления. Помимо субъективных жалоб, это риск сердечно-сосудистых катастроф. В частности, инфаркт и инсульт, — сказала специалист.

По словам Романенко, проблемы со здоровьем могут ощутить люди с хроническими заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

— У людей с хроническим заболеванием органов дыхания в полной мере будут проявляться симптомы гипоксии (недостаток кислорода — прим. «ВМ»). То есть влажный воздух ухудшает процесс поступления кислорода в кровь. Это может ограничиться субъективными жалобами или же вызвать бронхоспазм. У таких людей должны быть под рукой скоропомощные препараты, которыми они обычно пользуются. То же самое касается заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь ухудшение микроциркуляции, спазм сосудов могут привести к возникновению каких-то болевых ощущений, к общему дискомфорту. В качестве скорой помощи тут можно порекомендовать согревающие мази, компрессы или старый добрый способ: прикрыть чем-то теплым спину, суставы, — пояснила специалист.

Кроме того, собеседница «ВМ» дала ряд рекомендаций всем людям при наступлении резких холодов.

— В первую очередь всем людям при сильном похолодании нужно одеваться по погоде. Поскольку резкое похолодание увеличивает риск простудных заболеваний. В частности, на фоне переохлаждения и спазма сосудов. Под рукой необходимо иметь те препараты, которые обычно человек принимает, и не нагружать свой организм. Стараемся ложиться пораньше и правильно питаться, — подытожила Романенко.

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