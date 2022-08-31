Маршрут электробуса № 17 изменится в Москве с 3 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Троицк, Солнечная улица Карта всех событий

Электробусы № 17 с 3 сентября будут ходить через улицу Академика Черенкова вместо Солнечной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— С 3 сентября электробусы 17-го маршрута пойдут через улицу Академика Черенкова вместо Солнечной улицы... Электробусы теперь будут подъезжать ближе к жилым домам в микрорайоне Солнечном, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

При этом на Солнечной улице взамен электробуса № 17 пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 398, 876 и 1001, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что маршруты трамваев № 16 и 49 изменятся с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом на разворотном кольце «Новоданиловский проезд».

Так, трамвай № 16 будет следовать от остановки «Чертаново Южное» через станцию метрополитена «Тульская» до Серпуховского Вала. А № 49 — от остановки «Нагатино» до Нижних Котлов.