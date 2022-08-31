Соответствующие нормам шариата банковские карты выпустят в Татарстане

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Идет разработка банковских карт, которые будут соответствовать нормам шариата, для мусульман. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

— В соответствии с исламскими нормами, карта имеет существенные преимущества: деньги на счету хранятся без начисления процентов; учет средств клиентов осуществляется на отдельных счетах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные карты не будут действовать в казино, барах и ночных клубах. Ими, как подчеркивается, также нельзя будет оплатить алкоголь или сигареты.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 13 июля сообщил, что в России могут узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие процентных доходов.

По его словам, документы по этому проекту уже разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию. Услуги исламского банкинга смогут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида, их деятельность будет регулировать ЦБ.