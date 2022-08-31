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В Зеленограде на торги выставят участок под строительство дома

Елена Самойлова
Город
В Зеленограде на торги выставят участок под строительство дома
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, улица Лётчика Полагушина Карта всех событий

Столичные власти планируют выставить на торги 1,7 гектара земли в Зеленограде под строительство жилья. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— На участке может быть возведен жилой дом с объектом образования, — сказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

На торги будет выставлена территория по адресу улица Летчика Полагушина, земельный участок 226/2. Уточняется, что его площадь составляет 1,7 гектара.

В настоящее время там нет объектов капитального строительства. Суммарная поэтажная площадь жилого дома может составить 33 160 квадратных метров, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

31 августа сообщалось, что земельный участок для строительства кафе, столовой или ресторана выставили на городские торги по аренде в Зеленограде.

После того как заведение общепита будет поставлено на кадастровый учет, предприниматели получат преимущественное право на приобретение участка площадью 14 соток. Земельный участок расположен на улице Летчицы Тарасовой, в жилом микрорайоне недалеко от парка.

Строительство Москомстройинвест Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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