Цены аналогов запчастей начнут учитывать при расчете ремонта по ОСАГО

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При расчете стоимости ремонта по ОСАГО с 11 сентября станут учитываться цены аналогов запчастей при отсутствии на рынке оригинальных деталей. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе ЦБ.

— С 11 сентября в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО станут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, — говорится в сообщении.

Для обеспечения равных условий для всех автовладельцев такой подход будет применяться ко всем маркам машин, независимо от страны их производства. По данным регулятора, если оригинальной детали нет на рынке, то данные о ее стоимости не попадают в справочник.

По этой причине могут возникнуть трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. С помощью нового подхода будет возможно рассчитать выплату с учетом стоимости аналогов и отсечь заведомо некачественные запчасти, отмечается в Telegram-канале ЦБ.

Автоюрист Алексей Аксенов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стоимость запчастей для автомобилей будет увеличиваться в связи со сложностями их доставки из-за рубежа.

Следовательно, возрастут и цены на полис ОСАГО, поэтому необходимо в ближайшее время застраховать свою гражданскую ответственность, чтобы избежать проблем в будущем.