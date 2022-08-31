Суд арестовал Александра Логунова, подозреваемого в убийстве собственной жены

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Басманный районный суд арестовал Александра Логунова, который подозревается в убийстве собственной жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 31 августа.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Стоит отметить, что арестовали Логунова по подозрению в «Незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов».

Задержали мужчину утром во вторник, 30 августа, в Рязани. Логунов оказал сопротивление и пытался сбежать, но сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого. Вместе с фигурантом дела арестовали и его отца, сообщили в «КП».

Ранее сообщалось, что Александр Логунов подозревается в убийстве собственной жены, которая пропала без вести 25 июля 2021 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но расследование длиною в год результатов не давало до недавнего времени.

Издание «рзн.инфо», со ссылкой на собственный источник, сообщило, что тело девушки обнаружили недалеко от гаража подозреваемого в Сысоево.

Также сообщается, будто Логунов признал свою вину и сообщил, что жена во время семейной ссоры неудачно упала и погибла. После этого подозреваемый испугался и решил спрятать тело. Версию о том, что ему помогал отец, подозреваемый отрицает.

2 августа мужчина убил собственную жену табуреткой в Новой Москве.