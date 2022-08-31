Росгвардия проверила системы безопасности в школах Москвы перед 1 сентября

Фото: Пресс-служба Росгвардии

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Сотрудники Росгвардии проверили системы безопасности в школах Москвы перед началом нового учебного года. Об этом в среду, 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В преддверии начала нового учебного года представители вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Москве проверили безопасность учебных заведений города Москвы и работоспособность технических средств охраны, — говорится в сообщении.

Так, одна из проверок прошла в школе № 1507, расположенной на юго-западе города. Росгвардейцы вместе с сотрудниками частной охранной организации отработали слаженность действий при срабатывании сигнала тревоги.

Данные тренировки направлены на повышение уровня профессиональной подготовки как у сотрудников ведомства, так и у охранников учебных заведений, отмечается в Telegram-канале Росгвардии.

До этого в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве.