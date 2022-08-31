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Полковник США Макгрегор: Вашингтон координирует действия Зеленского

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник США Макгрегор: Вашингтон координирует действия Зеленского
Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты ответственны за происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в среду, 31 августа.

— Россия правильно считает, что США стоят за всем. На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским, — сказал военный.

Макгрегор добавил, что Белый дом намеренно препятствует мирному урегулированию ситуации. Даже в том случае если украинцы захотят положить конец этому конфликту дипломатическим путем, Америка не позволит им этого сделать, цитирует полковника РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит безопасность делегации миссии МАГАТЭ с учетом рисков, которые связаны с непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины. Он уточнил, что делегация будет заезжать на ЗАЭС из зоны, которая находится под контролем Украины.

24 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится с помощью переговоров после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты.

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