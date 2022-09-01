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ФК «Ростов» обыграл «Динамо» в Кубке России

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Динамо» в Кубке России
Фото: vk.com/fcrostov

Футбольный клуб «Ростов» в среду, 31 августа, принимал на своем поле в рамках группового этапа Кубка России столичное «Динамо». Ростовчане победили со счетом 2:0.

В первом тайме два гола забил нападающий «Ростова» Егор Голенков. Сначала хозяева поля заработали право на пенальти, и на 23-й минуте форвард уверенно реализовал штрафной. На 43-й минуте Голенко смог забить второй гол.

В следующем туре Кубка России «Ростов» сыграет с «Оренбургом», а — «Динамо» с «Ахматом». Встречи состоятся 13 и 14 сентября.

29 августа в Санкт-Петербурге завершился 15-й Международный юношеский футбольный турнир памяти Юрия Морозова. Сборная России под руководством Андрея Аксенова выиграла все три матча – у «Зенита» (6:2), «Црвены Звезды» (1:0) и сборной Белоруссии (5:0).

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