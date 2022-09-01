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Вышел трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед»

Юлия Курганова
Развлечения
Вышел трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед»
Фото: Youtube трейлер «Винни-Пух: Кровь и мед» (2022)

В сети появился первый трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед». По сюжету ленты неизвестный маньяк в маске желтого медвежонка охотится за девушками, которые приехали на отдых в старинный дом, расположенный в лесу. В финале видео предстают жестокие Винни-Пух и Пятачок.

Фильм «Винни-Пух: Кровь и мед» станет переосмыслением известной детской сказки. Режиссером картины стал Рис Фрейк-Уотерфилд.

После распространения информации о ленте в соцсетях, он заявил, что готов «разбить чьи-то детские мечты». В картине покажут кровавую цепочку убийств, которая является отличительной особенностью жанра слэшер.

В актерский состав фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» попали несколько неизвестных актеров: Эмбер Дойг-Торн, Марию Тейлор и Даниэль Скотт. Дата премьеры картины пока неизвестна.

Американский ремейк фильма «Ирония Судьбы, или С легким паром» выйдет в российском прокате 8 сентября. Премьера запланирована на день раньше, чем в других странах. События картины немного разнятся с российским вариантом.

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