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Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Георгий Соланович
Город
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 1 сентября.

— Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий... Все запланированные мероприятия выполнены, — сказал заммэра.

Он объяснил, что подготовка к отопительному сезону началась еще в мае. За это время специалисты проверили более 17 тысяч километров тепловых сетей, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, а также 163 высоковольтные трансформаторные подстанции.

Кроме того, они осмотрели более 13 тысяч километров водопроводных и около 5 тысяч километров канализационных сетей, завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов, а также реконструкцию 43 километров газопровода.

До этого Бирюков сообщил, что все столичные образовательные учреждения подготовили к отопительному сезону. Он отметил, что мероприятия по подготовке системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября. Специалисты комплекса подготовят к отопительному сезону 74 тысячи зданий.

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