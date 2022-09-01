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Главархив открыл выставку о развитии школьного образования в Москве

Александр Афонин
Город
Главархив открыл выставку о развитии школьного образования в Москве
Фото: Главархив Москвы
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 82к1 Карта всех событий

Столичный Главархив открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве», приуроченную ко Дню знаний. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 1 сентября.

В основу экспозиции легли документы и фотографии, которые описывают школьную жизнь с первой четверти XVIII до начала XXI века. На иллюстрациях москвичи смогут увидеть самые важные и интересные периоды развития столичного образования.

Так, горожане увидят указ царя Петра Алексеевича, посвященный началу обучения дворян, комплекс архивных фотографий, подборку проектов азбук, документы, которые расскажут о строительстве церковно-приходских школ и многое другое.

Посетить выставку можно бесплатно. Она будет работать до конца декабря этого года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что на Гоголевском бульваре 2 сентября покажут фотовыставку победителей конкурса «Московские мастера». Уточняется, что на выставке представят 32 тематических полотна с историями победителей и призеров конкурса.

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