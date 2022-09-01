Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 1 сентября

Александр Афонин
Город
Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 1 сентября
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 1 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде дорог Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за проведения строительных работ движение транспорта будет затруднено на участках 14-го, 27-го, 85-го и 90-го километров МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту. Кроме того, ограничение коснется движения в Кутузовском тоннеле, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре будет ограничено в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение будет перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно, а также в районе дома 8 по проспекту Вернадского с 16 сентября по 24 декабря круглосуточно.

Транспорт Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте