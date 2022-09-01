Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта 1 сентября

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 1 августа ожидается затруднение движения транспорта на ряде дорог Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за проведения строительных работ движение транспорта будет затруднено на участках 14-го, 27-го, 85-го и 90-го километров МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту. Кроме того, ограничение коснется движения в Кутузовском тоннеле, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре будет ограничено в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение будет перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно, а также в районе дома 8 по проспекту Вернадского с 16 сентября по 24 декабря круглосуточно.